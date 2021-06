Winners remet 5 000 $ au Havre l’Éclaircie

Le magasin Winners, qui a récemment ouvert ses portes au Carrefour Saint-Georges, vient de faire un don de 5 000 $ à la maison d’hébergement Havre l’Éclaircie.

Cet appui financier s'inscrit dans le cadre d’une nouvelle initiative caritative de la bannière, Trouve ton élan, qui vise à aider les femmes en situation de vulnérabilité afin qu’elles et leurs enfants puissent s’épanouir.

L’un des trois niveaux de soutien fondamentaux de l’initiative de bienfaisance de Winners est de veiller à ce que les femmes se sentent en sécurité. Cet engagement est directement lié aux services offerts par l’organisme Havre l’Éclaircie.

« Avec le contexte des derniers mois, où 13 femmes ont perdu la vie dans un contexte de violence conjugale au Québec, il s’est avéré évident pour toute mon équipe que notre choix s’arrête sur le Havre l’Éclaircie » a commenté Catherine Lafrance, directrice de magasin de la succursale de Saint-Georges, au sujet du don.

Cette initiative permettra à la ressource d’avoir une plus grande latitude afin de répondre d’une façon personnalisée aux différents besoins qui découlent, non seulement de leur arrivée précipitée en maison d’hébergement, mais aussi de la réorganisation de leur nouvelle vie.

« Nous sommes très reconnaissantes d’avoir été sélectionnées pour recevoir ce don. Cet élan de générosité permettra à notre organisme de répondre aux demandes qui se sont faites grandissantes au cours de la dernière année », a signalé pour sa part la directrice du Havre l’Éclaircie, Isabelle Fecteau.

Fondé en 1982, Havre l’Éclaircie est une maison d’hébergement spécialisée dans l’intervention et la prévention de la problématique de la violence conjugale. Elle a pour mission d’accueillir dans un milieu de vie sécurisant et de ressourcement transitoire les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants afin qu’elles identifient leurs besoins et y trouvent réponse.