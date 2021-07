Ouvert ou fermé pour la fête du Canada?

C'est la fête du Canada — et aussi la journée nationale du déménagement! —alors que plusieurs établissements de services feront relâche à l’occasion de cette longue fin de semaine du 1er juillet.

Voici une liste non exhaustive de ce qui sera ouvert et fermé au Québec.

Ouvert

Les supermarchés, les petits commerces (boucheries, fruiteries, épiceries, dépanneurs, etc.), les restaurants, les stations-service, les librairies, les musées et les pharmacies (sauf exception).

Fermé

Les commerces et les grands centres commerciaux, les banques et les caisses (le 1er et le 2 juillet), les points de service fédéraux, comme les bureaux des passeports ou les centres de Service Canada (fermés le 1er et le 2 juillet), les points de service provinciaux, comme les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec (fermés le 1er et le 2 juillet), les bibliothèques (fermées le 1er juillet; certaines le sont aussi le 2 juillet), les bureaux de Postes Canada (fermés le 1er et ouverts le 2 juillet). À noter que dans ce dernier cas, la collecte et la livraison du courrier sont également touchées.

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé le jeudi 1er juillet (incluant la Pharmacie Familiprix ainsi que le resto Chez Ashton) cependant que l'épicerie Super C demeurera ouverte aux heures régulières. Le centre commercial sera ouvert le vendredi 2 juillet à compter de 9 h 30.

Autobus Breton : Aucun changement à l'horaire lors de la Fête du Canada. Les départs des autobus seront aux mêmes heures.

Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert ainsi que la SAQ Sélection de Saint-Georges aux heures régulières.

Le Centre culturel Marie-Fitzbach (incluant la bibliothèque) sera fermé avec réouverture le 2 juillet à 10 h.

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées le 1er juillet, à l'exception du restaurant Mikes, de la Pharmacie Brunet et de l'épicerie Super C. Le centre commercial sera à nouveau ouvert le 2 juillet à compter de 9 h 30.

Le Cinéma Lumière sera ouvert ainsi que la succursale de la SAQ de Sainte-Marie aux heures régulières.

La Bibliothèque Honorius-Provost sera fermée le 1er juillet avec réouverture le 2 juillet à midi.