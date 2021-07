Beauce Auto devient le distributeur exclusif des camions poids moyen de Ford

Beauce Auto Ford Lincoln est maintenant le seul concessionnaire autorisé, sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches, pour la vente des camions poids moyen de Ford, vient d'annoncer le directeur général du commerce beaucevillois, Sébastien Laflamme.

Dans le langage de la bannière, il s'agit des Super Duty F-650 et F-750, des camions utilitaires de plus de 4 500 kg.

Les véhicules sont munis du moteur diesel 6.7 développé par Ford (en version 270, 300 et 330 hp), soit les mêmes engins que ceux qui équipent les camionnettes F-250 et plus, si bien que le service mécanique de Beauce Auto est en mesure d'assurer l'entretien après-vente, de faire remarquer M. Laflamme.

C'est donc le marché des véhicules commerciaux que pourra couvrir le concessionnaire de Beauceville pour répondre aux demandes des entreprises, des commerces et aussi des municipalités qui ont besoin de ces camions utilitaires.

Ceux-ci sont bien sûr adaptés aux besoins: plateforme-remorque, cube de transport, benne de chargement, citerne eau ou propane, etc.

Le véhicule peut aussi venir avec une cabine de quatre places, ajoute le directeur général.

PHOTO-1 — Le directeur général, Sébastien Laflamme et les conseillers aux ventes, Jimmy Roy et Randy Bergeron-Lachance, devant un Super Duty F-750.