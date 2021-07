L’entreprise KaseMe s’implique en santé mentale

L’entreprise beauceronne KaseMe s’associe avec l’artiste montréalaise, connue sous le nom de @selfcarespotligh, ainsi que l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), afin de produire trois étuis en lien avec la santé mentale.

Une somme de 5 $ sera versée à l’ACSM pour chaque étui vendu, disponible jusqu’au 2 septembre.

Aussi, plusieurs filiales et divisions de l'association dans les provinces canadiennes ont décidé de se joindre au mouvement et partager le projet.

C'est aussi une vingtaine d'influenceurs, un peu partout au pays, qui parleront de l’initiative et de la cause afin d'amasser le plus de dons possibles.

Également, une fiche incorporant des rappels quotidiens sera ajoutée à chaque commande afin d'aider les gens à canaliser des énergies positives au quotidien.

L'entreprise semble cependant avoir oublié de répondre à la clientèle francophone puisque les étuis comportent des messages strictement en anglais...