Chaudière-Appalaches: 93% des foyers branchés à Internet

Le taux de foyers branchés à Internet en Chaudière-Appalaches a connu une augmentation de trois points de pourcentage au cours de la dernière année et il se situe maintenant à 93 %. La moyenne pour l’ensemble du Québec est de 94 %.

C'est du moins ce qu'indique l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval qui a rendu public aujourd’hui son plus récent portrait de la situation numérique des régions administratives du Québec. Cet exercice annuel permet d’observer les tendances de l’utilisation d’Internet et des appareils numériques par les adultes québécois.

Ainsi, dans la région, 93 % des adultes ont utilisé personnellement Internet en 2020. Cette proportion d’internautes a augmenté de quatre (4) points de pourcentage entre 2019 et 2020. Notons que les adultes âgés de moins de 55 ans sont plus nombreux à naviguer sur Internet.

Parmi les autres faits saillants, l'organisme établit que 78 % des adultes habitant en Chaudière-Appalaches disposent d’une connexion Internet résidentielle avec un fournisseur de services de télécommunication, en hausse de deux (2) points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La moyenne est de 77 % pour l’ensemble du Québec. L'enquête ne précise pas toutefois la proportion des foyers qui ont accès à Internet haute vitesse.

De même, la proportion d’adultes habitant le territoire administratif 12, qui détiennent un téléphone intelligent, a augmenté de cinq (5) points de pourcentage au cours de la dernière année, passant de 70 % à 75 %. La moyenne pour l’ensemble du Québec est de 79 %.

Pour les tablettes électroniques, le taux de détenteurs a diminué entre 2019 et 2020, passant de 54 % en 2019 à 51 % en 2020 pour cette région. Quant au taux de détenteurs d’ordinateur, il est demeuré relativement stable en 2020 (77 %) comparativement à 2019 (78 %).

Les données de l'ATN proviennent de 12 collectes réalisées sur le territoire québécois de février 2020 à janvier 2021, au cours desquelles l'organisme a chaque fois interrogé de 1 000 à 1 600 adultes québécois âgés de 18 ans et plus, par voie téléphonique et via le Web (n=12 000). Les résultats ont ensuite été pondérés en fonction du sexe, de l’âge, de la région et de la langue des répondants afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des adultes québécois. Marge d’erreur pour la Chaudière-Appalaches : 4,2%.