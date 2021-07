Où peut-on cueillir des baies de toutes sortes en Beauce?

La pluie et le beau temps ont lancé la saison des baies plus tôt qu’à l’habitude. Ainsi, la cueillette des fraises tire à sa fin, celle des framboises bat son plein et les bleuets seront bientôt de la partie.

EnBeauce.com vous propose aujourd’hui une liste non exhaustive des endroits où ramasser vous-mêmes vos baies en Beauce.

Aux fruits de la colline

Quoi ? Fraises, framboises et bleuets

Quand ? Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, le samedi-dimanche de 8 h à 17 h

Où ? 1720, route du Président-Kennedy Sud, Sainte-Marie

Bleuetière Marland

Quoi ? Fraises, camerises, bleuets

Quand ? Tous les jours, de 8 h à 20 h

Où ? 2230 Route St-Louis, Sainte-Marie de Beauce

Fraisière Beauceville

Quoi ? Fraises

Quand ? Tous les jours de 8 h à 17 h

Où ? 583 Route 108, Beauceville

Jardinier Huard Inc.

Quoi ? Fraises, framboises, bleuets

Quand ? Tous les jours de 8 h 30 à 17 h

Où ? 176, rang des Érables, Saint-Joseph de Beauce

Le Verger à Ti-Paul Inc

Quoi ? Framboises et bleuets

Quand ? Tous les jours de 8 h à 20 h

Où ? 260, rang Bas Saint-Jacques, Saint-Elzéar

Bleuetière Goulet

Quoi ? Framboises et bleuets

Quand ? Du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi-dimanche de 8 h à 17 h

Où ? 2039 Qc-112, Saint-Frédéric

La Fraisière Bourque

Quoi ? Fraises

Quand ? Tous les jours, de 8 h à 17 h

Où ? 6805, 6e Avenue Ouest, Saint-Georges

Fraisière Bellevue

Quoi ? Fraises, framboises, bleuets

Quand ? Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, le samedi-dimanche de 8 h à 17 h

Où ? 788, Rang 7, Sainte-Clotilde-de-Beauce

Ferme G. Pomerleau inc.

Quoi ? Bleuets

Quand ? Tous les jours, de 8 h 30 à 17 h

Où ? 38, 6ième avenue Nord, Saint-Georges

Les Roy de la Pomme Enr

Quoi ? Bleuets et prunes bleues

Quand ? Du mardi au dimanche de 9 h à 17 h

Où ? 1020 Avenue de Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Georges

Les fruits rouges sont pleins de bienfaits pour la santé, ils aident à lutter notamment contre les crampes et la fatigue, de quoi se garder en forme pour les vacances. Alors faites-en des tartes, des confitures, des smoothies ou savourez-les directement depuis votre panier. Régalez-vous!