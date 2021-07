Port du masque dans les commerces: un mouvement du libre choix en Beauce

Porte ton Sourire en Beauce, tel est le nom d'un regroupement de commerces de la région qui invitent leur clientèle à ne pas porter de masque si elle le désire.

« Après seulement une semaine, nous sommes déjà plus de 1000 membres!!! Nous avons donc plus de poids afin d’inviter les commerçants à embarquer dans le mouvement! », indiquent les administrateurs de la page Facebook créée le 7 juillet, Gabriel Larch et Claudine Raby. Ces derniers ont carrément refusé de s'entretenir avec EnBeauce.com.

Le groupe, « qui supporte sa clientèle sans masque en zone verte », utilise une affiche qui présente essentiellement la même signature graphique que celle de la Santé publique, à l'exception du fait que le personnage sur l'image porte un demi-masque avec la mention Ici, on respecte votre choix. Libertés individuelles. La démarche est inspirée du mouvement provincial « Ici, je porte un sourire. »

Rappelons que même au palier vert d'alerte, le port du masque est encore obligatoire dans les commerces. Les deux principaux changements sont qu’il n’y a plus de limite de clients à l’intérieur des commerces et que la distanciation entre les personnes est réduite à un mètre. Enfin, ce sont les commerçants qui sont responsables de faire respecter ces mesures.