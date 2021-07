BID Group livrera un deuxième complexe de scierie dans le sud des États-Unis

La société privée BID Group, qui opère deux usines en Beauce, vient d’annoncer qu'elle a reçu une commande du partenariat en coentreprise avec Hunt Forest Products et Tolko pour la livraison d’un projet de complexe de scierie sur un site vierge dans le sud des États-Unis.

Grâce à ses technologies de pointe en matière de transformation du bois et à son offre de solutions intégrées, BID gérera, concevra, construira, équipera, installera et fournira des services complets de démarrage pour le projet.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de BID pour étendre notre capacité de production avec une deuxième usine de bois d'œuvre clé en main, à la fine pointe de la technologie, dans le sud des États Unis. Ce projet utilisera le meilleur agencement de technologies modernes pour répondre à la demande croissante de nos clients pour des produits de la plus haute qualité. Travailler avec un leader de l'industrie tel que BID nous donne la certitude que ce projet sera bien fait et livré dans les délais impartis », a déclaré James D. Hunt, co-propriétaire de Hunt Forest Products par voie de communiqué de presse.

La nouvelle installation intégrera le spectre complet des meilleures technologies de traitement du bois de BID, notamment les équipements, les logiciels, les systèmes d'automatisation, l'optimisation basée sur l'intelligence artificielle et la solution Industrie 4.0 à l'échelle de l'usine, Oper8.

« Nous tenons à remercier Hunt et Tolko pour la confiance qu'elle accorde à BID. Nous sommes reconnaissants et honorés que LaSalle ait choisi de s'associer à nouveau avec nous pour leur prochain investissement de croissance majeur et leur excellence opérationnelle continue », a déclaré Alistair Cook, président et chef de la direction de BID Group.

Les travaux sur le site commenceront au troisième trimestre de 2022 et la mise en service de la scierie est prévue pour le deuxième trimestre de 2023.