Grève à Olymel: c'est toujours l'impasse

Rien de va plus dans le conflit de travail à l'usine d’abattage et de découpe de porc d'Olymel à Vallée-Jonction, malgré un blitz de négociations de deux jours, jeudi et vendredi.

Alors que la direction de l'entreprise a annoncé hier qu’elle avait accepté une proposition de règlement de l’équipe de conciliation affectée au dossier par le ministère du Travail, le Syndicat des travailleurs d’Olymel à Vallée-Jonction (CSN) aurait quitté la table, insatisfait des nouvelles offres mise de l'avant.

Par voie de communiqué de presse, la direction d’Olymel s'est dite « extrêmement déçue et abasourdie » par l’attitude des représentants syndicaux qui ont décidé de quitter la rencontre de conciliation « en tournant le dos à une proposition susceptible de régler le conflit en cours. »

Selon Paul Beauchamp, 1er vice-président d’Olymel, « cette proposition de l’équipe de conciliation contenait tous les éléments en mesure de rallier les deux parties. L’attitude des représentants syndicaux est incompréhensible et ne fera que retarder le règlement d’un conflit qui a trop duré. » La grève a commencé le 28 avril dernier.

Au moment de publier cet article, EnBeauce.com n'avait pas été en mesure de parler directement avec le président du syndicat des employés, Martin Maurice, mais on sait que l’enjeu des salaires demeure au cœur du litige alors que tout le reste de la convention aurait fait l'objet d'un accord.

Présentement, Olymel soumet deux conventions collectives à ses employés: augmentation du taux horaire de 5,10 $ sur 6 ans et de 5,70 $ sur 7 ans.

Le président Maurice aurait été prêt à présenter la proposition à ses membres mais pas à la recommander, alors que le syndicat reste ferme sur sa demande à 6 $ pour six ans.