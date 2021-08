Entente de travail de cinq ans à l’usine Canam de Saint-Gédéon-de-Beauce

Une nouvelle convention collective, d’une durée de cinq ans, vient d'être conclue entre la direction de l’usine de Groupe Canam, située à Saint-Gédéon-de-Beauce, et les salariés de production de l'endroit.

L'entente de travail, rétroactive au 1er février 2021, a été entérinée à 94% par les membres affiliés au syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) lors d'une en assemblée générale tenue le 7 août. « Cette entente déterminante marque un nouveau pas dans les conditions offertes aux employés », ont indiqué les parties patronales et syndicales dans un communiqué de presse conjoint.

Au chapitre financier, le nouveau contrat prévoit une augmentation :

● du tarif horaire variant de 1,70 $ à 2 $ pour l'ensemble des employés;

● de la prime de soir qui passe de 0,60 $ à 2,50 $;

● de la part de l’employeur à 5 % (au lieu de 3,5 % précédemment) dans le régime de rentes des employés qui cotisent, et ce, dès le 1er janvier 2022.

D'autres avantages ont aussi été ajoutés, soit la semaine de travail de quatre jours pour les quarts de jour, comme pour le quart de soir actuel, un jour férié supplémentaire et une progression des salaires plus rapide pour les nouveaux employés qui atteignent le haut de l’échelle en trois ans au lieu de cinq.

Ainsi, à l’embauche, un employé gagnera entre 23,67 $ et 24,93 $ et même plus selon l’expérience et l’occupation.

De même, une prime de reconnaissance sera mise en place dès 2022 lors du départ à la retraite pour certains groupes de salariés.D’autres conditions ont aussi été bonifiées, notamment en matière de vacances, heures supplémentaires, boni à la signature de la convention et autres conditions de nature monétaire.

Les deux parties ont également convenu de se rencontrer, suivant la signature, pour discuter de la possibilité de regrouper certaines occupations existantes avec un principe permettant plus de flexibilité entre les occupations.

La grande collaboration entre les deux parties pendant la négociation a démontré que chacune avait bien travaillé en amont et a permis d’arriver à cette entente pleinement satisfaisante pour tous, se félicitent l'entreprise et le syndicat.

« Avec la signature de cette convention collective, nous visons de valoriser adéquatement pour encore plusieurs années la contribution des travailleurs, qui, pour plusieurs, nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Avec les nouvelles conditions offertes, nous espérons aussi attirer un plus grand nombre de candidats, ainsi que le retour d’anciens employés », a mentionné Dimitri Couture, représentant de la partie patronale et directeur senior des ressources humaines Canada.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle qui reflète l’engagement des deux parties à poursuivre la croissance de l’entreprise et à réaliser les objectifs d’affaires communs. L’ouverture d’esprit et la compréhension globale des réalités et des enjeux ont été un point marquant de ces rencontres, qui se sont déroulées dans le plus grand respect », a souligné Daniel Nadeau, directeur des TUAC 501 pour l’Est du Québec.