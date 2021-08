Une importante étude sur la pénurie de main-d'oeuvre

Face à la situation préoccupante causée par la pénurie de main- d’œuvre, l’ensemble des élus municipaux et leur organisme ou service de développement économique de la Chaudière-Appalaches se mobilisent pour réaliser une vaste étude qui mesurera les impacts économiques des 5 dernières années engendrés par la pénurie de main-d’œuvre. L’objectif est d’établir un constat chiffré des effets dévastateurs du manque de main-d’œuvre sur le développement des entreprises et sur notre économie régionale.

Les 30 et 31 août prochains, les 1 200 entreprises manufacturières de la région de Chaudière- Appalaches seront interpellées par leurs intervenants économiques pour compléter un sondage Web qui permettra de documenter la valeur des « manques à gagner fiscaux » attribuables à la pénurie de main-d’œuvre. Des données quantitatives, telles que la valeur des refus de contrats, des opportunités d’exportation manquées, des abandons de projets, de l’incapacité à démarrer de nouveaux quarts de travail, le choix de poursuivre sa croissance hors région, etc., seront recueillies afin de chiffrer l’envergure des impacts de cette crise.

Les données recueillies permettront de formuler des recommandations et d’interpeller les différents paliers de gouvernement afin de réclamer d’urgence des améliorations à leurs programmes respectifs pour soutenir les entreprises.

« Alors que le secteur manufacturier représente 27 % du PIB de Chaudière-Appalaches, soit le plus haut taux d’activités manufacturières au Québec, il est crucial de trouver des solutions à cet enjeu qui ampute la croissance de nos entreprises et la vitalité de nos milieux », a déclaré M. Paul Vachon, président de la Table régionale des élus de Chaudière-Appalaches (TREMCA) et préfet de la MRC des Appalaches.

Les intervenants économiques de la région invitent les entrepreneurs à répondre en grand nombre au sondage. Celui-ci exigera assurément réflexions et calculs, mais cet investissement en temps est essentiel pour que la voix des manufacturiers se fasse enfin entendre et de façon percutante!

Mentionnons que la dernière fois qu’une initiative de cette envergure a été réalisée par les milieux politiques et économiques fut dans le dossier des régions ressources qui avait mené à l’abolition des iniquités fiscales entre les régions administratives en 2008-2009.