Le CLD Robert-Cliche devient Beauce-Centre Économique

En conférence de presse à la Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric cet après-midi, le CLD Robert-Cliche a présenté sa nouvelle appellation. L'entreprise portera donc désormais le nom de Beauce-Centre Économique pour mieux refléter sa mission en développement économique et sa situation géographique.

Le nom connu jusqu'à présent provient de l'appellation de l’ancien réseau national des Centre local de développement (CLD) qui a été démantelé en 2015. N'étant plus d'actualité, le président de l'entreprise, Pierre-André Bégin estime qu'il était temps de changer de nom. « Au cours des dernières années, notre organisation a grandement évolué et s’est adaptée aux besoins de nos entrepreneurs et aux attentes signifiées de nos représentants politiques. Fiers de qui nous sommes aujourd’hui, le moment était venu de revoir notre positionnement communicationnel. ».

Les membres du conseil d’administration se sont donc concertés avec le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche au cours des derniers mois.

« De nos jours, on constate une grande volonté de retour à nos racines, et je vois notre démarche en ce sens. Notre nom n’est plus un programme créé et abolit par le gouvernement, il nous décrit nous. Beauce-Centre Économique : Ça dit qui on est, d’où on vient et ce qu’on fait. Simple, efficace, Beauceron! », a souligné le préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc.

De son côté, Stéphane Brown, qui représentait le député de Beauce Nord, Luc Provençal, a rappelé que le gouvernement du Québec soutient Beauce-Centre Économique à hauteur de 900 000 $ pour les cinq prochaines années.

Retour historique

Rappelons que l’organisation en développement économique a été fondée en 1980 sous le nom de Groupement Économique de Beauce-Centre (GEBCI).

En décembre 1997, le gouvernement provincial a adopté une loi visant à uniformiser les services en développement local et économique. Le réseau

national des CLD est alors créé avec un organisme par MRC partout au Québec. L’organisation du GEBCI saisit l’opportunité de répondre à de nouveaux mandats sur son territoire et devient l’un des premiers CLD fondés en janvier 1998. Cette même année marque la construction de son édifice à Saint-Joseph-de-Beauce qui accueille toujours les bureaux de l’organisation.

Pour en savoir plus sur les services aux entreprises offerts par Beauce-Centre Économique, consultez le www.bceconomique.com.