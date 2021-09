Des résultats positifs liés aux actions d’immigration et d’intégration

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a investi, depuis 2019, 6,9 M$ en Chaudière-Appalaches dans le cadre de la stratégie d’intervention territoriale pour favoriser l’immigration afin de pallier au manque de main-d’œuvre.

La Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches compte, pour la région de la Chaudière-Appalaches, sur une équipe de trois conseillères en immigration régionale et cinq agentes et agents d’aide à l’intégration qui sont réunis maintenant dans six points de services situés dans les bureaux de Services Québec de Lévis (2 sites), Sainte-Marie, Saint-Georges, Thetford Mines et Montmagny.

Cette équipe accompagne les entreprises et travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les organismes communautaires. Elle offre également les services d’Accompagnement Québec aux personnes immigrantes qui s’établissent dans la région afin d’évaluer leurs besoins, de produire un plan d’action individualisé, de les diriger vers les services appropriés offerts dans la région et de faire un suivi des démarches effectuées.

Soutien aux collectivités

L’investissement a été fait auprès de différents acteurs du milieu, incluant des organismes communautaires, des MRC et des municipalités dans le cadre des programmes Mobilisation Diversité, Appui aux collectivités, Accompagnement et soutien à l’intégration et Soutien à la Mission. Ces actions ont contribué à faciliter l’intégration en français des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement durable.

En Beauce, les actions locales ont été faites en partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord, Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins.