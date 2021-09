Empruntez la la Route des vins & alcools de Bellechasse-Etchemins 

Suite au succès de la Route des Vins de Bellechasse, les producteurs d’alcools de la région ont décidé d’allier leurs forces afin de créer un tout nouveau circuit touristique regroupant non seulement les vignobles, mais aussi les distilleries ainsi que les microbrasseries de Bellechasse-Etchemins.

Ce sont six producteurs passionnés qui ont créé ce parcours qui sillonne les plaines agricoles et les montagnes des MRC de Bellechasse et des Etchemins.

Les 11 et 12 septembre, à l’occasion du lancement officiel du circuit, les visiteurs pourront se procurer le verre thématique de la route qui sont disponibles en quantité limitée chez les six producteurs. Ces derniers auront également en mains un dépliant qui contient la carte ainsi que des recettes de cocktails signature de la route.

Voici les entreprises inscrites sur la route des alcools:

Le Ricaneux

Le Ricaneux, à Saint-Charles-de-Bellechasse, est le plus ancien producteur de vins et alcools de petits fruits au Québec. Depuis plus de 30 ans, ils mettent de l’avant dans leur belle gamme de produits des fruits bien connus, la fraise et la framboise, et d’autres indigènes comme le sureau & l’aronia.

Le Vignoble Domaine Bel-Chas

Le Vignoble Domaine Bel-Chas, aussi situé à Saint-Charles, est dédié à la culture de la vigne depuis 2005. Une douzaine de cépages sont vinifiés en vin rouge, blanc, rosé, rosé mousseux et vin fortifié.

La Contrebande

La Contrebande brasse des bières de qualité supérieure faites de malt et de houblon depuis 2016. La terrasse de Saint-Anselme, ouverte depuis 2020, vous accueille pour déguster les différentes bières : blanche, IPA, NEIPA, Pale Ale, Red Ale & session tropicale au menu!

Camerises St-Philippe

Blottie à Saint-Anselme, l’entreprise d’abord destinée à la transformation & à l’autocueillette de la camerise s’est lancée dans la production d’alcool en 2020 avec le Gin Saisie 38. Cette année s’ajoutent deux vins de camerises à leur offre.

Pub de la Contrée – Microbrasserie de Bellechasse

La coopérative brassicole située à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland produit des bières de soif et de dégustation avec une eau qui prend sa source des montagnes. Ses bières sont inspirées des villages de Bellechasse. Blondes, blanches, rousses, ambrées, noires, il y en a pour tous les goûts.

Distillerie Sainte-Sabine

Place à l'érable - Distillerie Sainte-Sabine est une entreprise familiale qui produit du sirop d'érable depuis 2009. De cette nature est né une eau de vie créée à base de sirop d'érable. Un mélange inspiré des saveurs du terroir. Découvrez la belle gamme de produits sur place.

Pour plus de renseignements, consultez la page Facebook « Vins et alcools de Bellechasse Etchemins ».