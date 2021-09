Un nouveau guide d’aménagement des érablières

L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) a lancé aujourd'hui, en collaboration avec le Partenariat canadien pour l’agriculture Canada-Québec, son tout nouveau Guide d’aménagement des érablières, conçu pour les acériculteurs, afin de les aider à mieux comprendre l’impact de l’aménagement acérico-forestier dans la production de l’or blond.

Cela pendant l’événement web du Grand week-end acéricole et forestier de Beauce, qui se tient présentement à l’aréna de Courcelles et qui est diffusé sur les pages Facebook de l’APBB et de la Municipalité.

Cet ouvrage de 281 pages, co-écrit par Michaël Cliche et Anne Boutin, ingénieurs forestiers de APBB Services acéricoles, expose dans un langage simple les connaissances scientifiques et techniques les plus à jour qui soient, en matière d’aménagement durable d’une érablière.

« Le rendement d’une érablière, c’est dans le bois que ça se passe, pas dans la cabane », aimait à dire Michel Cloutier, ingénieur forestier à la retraite qui a, lui aussi, fait carrière à l’APBB.

Un ouvrage complet

Après le portait acéricole de Chaudière-Appalaches, les chapitres du Guide se succèdent ainsi :

- Évolution des érablières au fil du temps,

- Écologie de l’érablière; Insectes nuisibles des érablières,

- Méthodes d’évaluation de l’état de santé du peuplement,

- Aménagement acérico-forestier,

- Plantation,

- Amendement des sols (chaulage),

- Éducation des jeunes tiges.

En plus de la rédaction, les co-auteurs ont réalisé la recherche nécessaire pour livrer l’information contenue dans le guide. Une foule de collaborateurs les ont assistés à la révision des textes, dans un souci de rigueur professionnelle.