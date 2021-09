La Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges attire 144 participants

La 12e édition de la Classique de golf organisée par la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) a permis à plus de 144 participants du milieu des affaires de se réunir et d’échanger tout en jouant leur sport de prédilection.

La Classique a eu lieu le 9 septembre dernier au Club de golf Saint-Georges, sous la présidence d’honneur du restaurant le SHAKER Cuisine et Mixologie Saint-Georges.

Le tournoi a débuté à 11 h 28 en départ croisé et s’est déroulé sous la formule Continuous mulligan.

« Nous sommes très heureux de cette 12e édition de la Classique de golf, car nous avons atteint notre objectif qui était d’optimiser la visibilité des entreprises participantes. Leur énergie flamboyante et leur implication ont permis, une fois de plus, le succès de cet événement important pour les gens d’affaires de la région. Mille mercis aux participants et félicitations à Mme Annie Gilbert et à son comité organisateur d’avoir fait de ce tournoi une telle réussite ! », exprime Fleurie-Anne Labelle, présidente de la CCSG.

Cette année, les participants ont pu goûter au menu du camion-resto du SHAKER Cuisine et Mixologie Saint-Georges.

Notons que les profits générés par ce tournoi seront réinvestis dans diverses activités de la Chambre de commerce de Saint-Georges

« Grâce à l’appui et à la grande générosité de nombreux partenaires, la 12e édition de la Classique a été une grande réussite. Le plaisir et le beau temps étaient au rendez-vous et nous ont permis de nous rassembler lors de l’une des plus belles occasions de réseautage de la saison. Merci encore au comité organisateur, aux bénévoles et à l’importante contribution des commanditaires et des donateurs, des golfeurs et des 18 partenaires qui ont animé les trous tout au long du parcours ! », termine Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.