BID Group modernisera un complexe de transformation du bois au Texas

La société BID Group vient d’annoncer qu'elle a reçu une commande de Georgia-Pacific pour la livraison d’une nouvelle scierie à Pineland, au Texas, afin de remplacer la scierie existante.

L’investissement inclut aussi l’ajout d’une nouvelle ligne pour l’écorçage et la transformation de billes, un séchoir en continu, ainsi qu’une nouvelle raboteuse à haute vitesse. Grâce à ses technologies de pointe en matière de transformation du bois et à son offre de solutions intégrées, BID gérera, concevra, construira, équipera et fournira des services complets de démarrage pour le projet.

La nouvelle installation intégrera le spectre complet des meilleures technologies de traitement du bois de BID, notamment les équipements, les logiciels, les systèmes d'automatisation ainsi que l'optimisation basée sur l'intelligence artificielle. L'équipe de solutions intégrées de BID fournira les services de conception, d'ingénierie, de planification, de fabrication et d'installation pour ce projet clé en main.

Les travaux sur le site commenceront au début de 2022 et la mise en service de la scierie est prévue pour le quatrième trimestre de 2022.

Depuis 1924, la société privée BID Group produit des équipements de pointe pour l’industrie de la transformation du bois. L'entreprise compte des installations dans 15 emplacements à travers le continent nord-américain, dont deux en Beauce à Saint-Georges et Saint-Éphrem.