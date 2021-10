Le restaurant La Vieille Tablée va déménager

De nouveaux projets sont en lice pour le restaurant La Vieille Tablée, d'après la déclaration faite par les propriétaires Véronique Bourque et Benoit St-Onge dans une publication Facebook, en fin d'après-midi aujourd'hui.

Fondé en 2013 et installé sur la 6e Avenue Nord à Saint-Georges, dans l’une des plus anciennes demeures beauceronnes, le commerce devrait changer d'adresse au cours de l'année 2022 mais sans préciser le nouvel emplacement. « Bien entendu ce renouveau apportera son lot de changement, mais avant tout apportera un second souffle », peut-on lire dans la publication en question.

Véronique et Benoit se sont décrits comme fébriles, enthousiastes et reconnaissants pour annoncer ces changements. « Votre support, votre frénésie et votre bonne humeur nous ont toujours fait grandir et nous aurons donné la force de continuer et de toujours se réinventer », ont-ils écrit.

Ils ont également exprimé l'envie de garder leurs clients impliqués dans cette nouvelle étape. Ils publieront donc plus de détails dans les semaines à venir.

« Nous demeurons près de vous et à votre écoute. Merci sincèrement du plus profond de notre cœur d’être toujours là pour nous. N’oubliez jamais l’aventure se modifie mais avant tout se poursuit. »

Au moment d'écrire ces lignes, EnBeauce.com n'avait pas été en mesure de parler directement aux propriétaires.