François Paquin devient conseiller en développement commercial en Robert-Cliche

Beauce-Centre Économique accueille François Paquin qui agira à titre de conseiller en développement commercial au sein de son équipe de professionnels, dans le cadre du nouveau service visant à propulser le développement et l’implantation de commerces et services en Robert-Cliche.

Le bilan commercial de la MRC Robert-Cliche, effectué en 2020, rapporte la situation commerciale en relevant de nombreuses occasions d’affaires.

« Notre objectif avec ce nouveau service est d’augmenter l’offre commerciale tout en améliorant l’accessibilité et la qualité des services de proximité dans nos municipalités. D’autant plus que le développement commercial est un facteur important pour l’attraction et la rétention des travailleurs et des citoyens au centre de la Beauce », a souligné Daniel Chaîné, directeur général de Beauce-Centre Économique.

Ainsi, des activités de présentation du bilan commercial se tiendront dès cet automne sur le territoire, en collaboration avec les chambres de commerce et les municipalités. Des stratégies et priorités d’intervention seront ensuite identifiées.

De son côté, le nouveau conseiller en développement commercial a pour mandat de soutenir les commerçants dans la mise en place de solutions répondant à différents enjeux.

« Ce service-conseil permettra à la MRC Robert Cliche, aux entrepreneurs, aux commerçants et aux promoteurs de collaborer afin d’investir, de bâtir, de soutenir et d’accompagner tous les acteurs clés dans le développement commercial », a précisé François Paquin.

Rappelons que Beauce-Centre Économique est mandaté par la MRC Robert-Cliche pour propulser l’entrepreneuriat, l’innovation et le développement économique du territoire.