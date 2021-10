Grondair Aviation cessera sa formation de pilotes

C'est par voie de communiqué de presse, diffusé aujourd'hui, que Grondair Aviation a confirmé la nouvelle à l’effet qu’elle cessera ses activités reliées à son certificat d’unité de formation au pilotage (UFP) le ou vers le 31 décembre 2021.

« Nous allons concentrer nos activités sur la division du travail aérien, principalement les patrouilles de surveillance des feux de forêt sur l'ensemble du Québec avec la SOPFEU, et la gestion de l'aéroport de Thetford Mines qui nous appartient », a fait savoir le directeur général de l'entreprise basée à Saint-Frédéric, Jonathan Bolduc, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les effets de la pandémie de la COVID-19 ont eu un impact important sur la formation puisque la majorité de la clientèle provient de l’étranger, soit de l'Europe et de l'Afrique francophones. La difficulté d’obtenir un visa d’étude de même qu’un certificat médical auprès des autorités compétentes n’est pas étrangère non plus à la situation.

M. Bolduc a aussi laissé savoir qu'avant même la crise du coronavirus, l'unité de formation n'a jamais atteint son point de rentabilité financière pour l'entreprise. « Les installations étaient prévues pour accueillir 90 élèves par année mais on a jamais dépassé les 50 », a-t-il indiqué.

Et puisque cette formation était offerte à l'aéroport de Saint-Frédéric, les actionnaires de Grondair Aviation vont vraisemblablement la mettre en vente, de signaler le directeur général qui précise que la compagnie accompagnera ses employés et ses étudiants touchés par la situation.