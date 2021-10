La marque Mirage de Boa-Franc reçoit pour une 12e fois « Award of Excellence »

Mirage, la marque de planchers de bois franc, a été nommée au premier rang des manufacturiers de planchers de bois franc en Amérique du Nord, et ce, pour une douzième fois.

C’est ce qu’ont dévoilé les résultats du sondage annuel « Award of Excellence » mené par le magazine américain Floor Covering News. Par le biais de son site Web et de son magazine, Floor Covering News a demandé à des milliers de détaillants des États-Unis et du Canada de voter pour le meilleur manufacturier de planchers de bois franc.

« Nous sommes honoré d’être reconnu comme étant le manufacturier par excellence par des détaillants partout en Amérique du Nord, dans la catégorie du plancher de bois franc. Recevoir un prix d’excellence reflète le gage de qualité des employés, fournisseurs et clients de Boa-Franc », affirme Brad Williams, vice-président ventes et marketing chez Boa-Franc, fabricant de la marque Mirage. « Mirage est plus qu’une équipe, c’est une grande famille et nos détaillants en font partie autant que nos employés. Nous continuerons de nous dépasser et de respecter notre engagement de qualité afin d’offrir à nos détaillants cette tranquillité d’esprit tant appréciée et reconnue. Nous tenons à remercier tous les détaillants qui demeurent fidèles à notre marque depuis toutes ces années et qui le témoignent encore une fois par le biais de cette reconnaissance », ajoute-t-il.

Lors du vote, les détaillants ont dû déterminer le manufacturier de planchers de bois franc gagnant en se basant sur les critères suivants: design, service, valeur, performance, qualité, professionnalisme de l’équipe des ventes, gestion proactive, service à la clientèle, réclamations et facilité des relations d’affaires. Il s’agit de la 41e reconnaissance de l’industrie à être remportée par Mirage.