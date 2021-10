Un nouvel acquéreur pour l'entreprise Milmonde

L'homme d'affaires beauceron, Jean-Michel Talbot-Bolduc, vient de se porter acquéreur unique de l'entreprise Milmonde, qui fabrique des armoires de cuisine à ses installations de Notre-Dame-des-Pins.

C'est en août dernier que la transaction d'achat s'est effectuée mais ce n'est que maintenant que le nouveau propriétaire en a fait l'annonce publiquement.

Après avoir gravi les échelons d’une multinationale, l’appel de l’entrepreneuriat était trop fort pour ce détenteur d'un baccalauréat en génie mécanique et d'une maîtrise en administration des affaires.

Dans sa recherche d’une entreprise en accord avec ses valeurs et ses ambitions, Jean-Michel Talbot-Bolduc a rencontré Michel Paré, maintenant ancien propriétaire de Milmonde, avec qui les échanges ont permis d'évaluer la position actuelle de l’entreprise dans le marché —une présence et une renommée dans l’Est du Canada et des États-Unis, et son potentiel de développement.

Pour l'homme de 37 ans, il s'agit de son tout premier achat d'entreprise active. Toute l'équipe en place, incluant la directrice générale de Milmonde, Chantale Boisvert, demeure en place puisque l'expertise de celle-ci, a été un facteur décisif dans l'acquisition du manufacturier.

L’entreprise compte actuellement une cinquantaine d’employées et plusieurs nouvelles embauches ont eu lieu dans les dernières semaines. Elles se poursuivront dans les prochains mois. D'ailleurs, M. Talbot-Bolduc revient tout juste d'un séjour en Amérique latine pour recruter du personnel étranger devant la pénurie de main d'oeuvre dans la région.

Il vise aussi à doubler son volume d’affaires à court et moyen terme, notamment en perçant le marché californien, a-t-il confié à EnBeauce.com.

Enfin, puisque l’innovation et le développement ont toujours fait partie du modus operandi de Milmonde, de nouveaux revêtements (peinture) de surface sont à l’étude pour conserver l’avance technologique et percer de nouveaux marchés, le tout dans une approche de fabrication toujours plus éco-responsable.