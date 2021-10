Le Sommet Enracinement remis à André Spénard

C'est avec beaucoup d'émotion que l'ancien député de Beauce-Nord, André Spénard, a reçu, hier soir, la reconnaissance « Enracinement » dans le cadre de la 22e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique.

En présence de plus de 300 personnes, l’événement s’est déroulé en simultané dans deux salles de restaurants à Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville, en plus d’être accessible en direct sur le web.

Le Joselois, qui combat un cancer du mélanome depuis plusieurs années, a accepté cette distinction avec beaucoup d'humilité et d'émotion, lui qui est reconnu pour sa force de caractère et sa grande détermination.

Grandement impliqué dans sa communauté, André Spénard a d’abord été maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, préfet suppléant de la MRC Robert-Cliche et député de Beauce-Nord en plus de faire profiter plusieurs organisations de ses précieux conseils au sein de leurs conseils d’administration. Soulignons, entre autres, ses implications bénévoles aux Habitations du Moulin, au CLD Robert-Cliche, à la Place aux jeunes Québec, au Musée Marius-Barbeau ainsi qu'au Centre de santé et de services sociaux de Beauce-Etchemin. Il a également été directeur général de l’ARTB à Saint-Joseph-de-Beauce pendant 34 ans.

Hier, en ouverture de la vidéo présentant sa carrière, André Spénard a eu droit à un message personnel du premier ministre du Québec, François Legault, qui a salué le travail accompli par le Beauceron au développement de la région.

De même, en plus de cette distinction, M. Spénard a reçu un certificat de reconnaissance du député de Beauce à la Chambre des communes, Richard Lehoux, et une œuvre de l’artiste Danielle Robinson, remise par son successeur à l'Assemblée nationale, le député Luc Provençal.

Conférence de Carol Roy

Les convives ont également pu entendre le coloré entrepreneur Carol Roy dee l'entreprise Les Bois Francs CR de Tring-Jonction.

Sa conférence intitulée « Combat entrepreneurial » était ponctuée d’anecdotes sur les différentes batailles qu’il a menées. Humblement, il a partagé les apprentissages tirés de chacun de ses combats.

Issu d’une famille d’entrepreneurs beaucerons, Carol Roy représente aujourd’hui la 3e génération en affaires à Tring-Jonction. Entrepreneur malgré lui, il avoue : « L’important n’est pas de réussir dans la vie, mais bien de réussir SA vie ». Aujourd’hui, il est confronté à son plus gros combat : laisser sa place. Une réalité qui touche bon nombre d’entrepreneurs en processus de relève d’entreprise.

Cinq autres lauréats

La Soirée des Sommets 2021 a également permis de mettre en valeur l’excellence d'entreprises et de personnalités d'affaires de la MRC Robert-Cliche.

C'est ainsi que Marie-Christine, de Mamie & Cie localisé à Saint-Jules, a remporté le Sommet Jeune personnalité d'affaires.

Le Sommet Actif humain a été remis è l'imprimerie Transcontinental Interglobe de Beauceville.

Celui de l'Innovation revient à DLM, un fabricant d’armoires de Saint-Joseph-de-Beauce.

L'imprimerie Multi Excel, de Saint-Frédéric, s'est distinguée avec le Sommet Relève.

Enfin, le titre d'Entreprise de l’année a été décerné à Confection C. Cliche de Saint-Odilon.