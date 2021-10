Magasinez les produits beaucerons pour le temps des Fêtes

La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG) veut encourager la population à acheter locale pour le temps des Fêtes avec sa campagne de promotion Ma Beauce d’abord!.

C’est en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sous le thème Mes achats à quelques pas que la Chambre de commerce de Saint-Georges prévoie injecter plus de 80 000 $ dans la région.

« On souhaite soutenir les entreprises membres de la Chambre de commerce de Saint-Georges en invitant la population à venir les visiter. L’objectif est de contribuer tous ensemble au soutien de nos entreprises locales. Merci à tous ceux et celles qui portent une attention particulière à leur tendance de consommation et qui se dirigent vers l’achat local. Chacun d’entre nous peut faire une différence, car ensemble nous arriverons à faire rayonner notre région », mentionne Fleurie-Anne Labelle, présidente de la CCSG.

« Cette collaboration permet, entre autres, d’offrir une activité de promotion de l’achat local par le biais de cartes-cadeaux bonifiées. En effet, pour chaque dollar dépensé, il y aura un dollar ajouté. Il s’agit d’une aubaine à ne pas manquer, et ce, surtout avec l’arrivée du temps des Fêtes. Par exemple, un participant qui investira 50 $ à l’achat d’une carte-cadeau recevra une carte prépayée de 100 $. Non seulement les clients auront plus d’argent à dépenser chez nos commerçants membres de la CCSG, mais ils contribueront activement à la relance économique de notre belle région », mentionne Mme Annie Gilbert, directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

Les gens peuvent acheter une carte-cadeau sur le site Web de la Chambre de commerce de Saint-Georges à partir d'aujourd'hui. L’investissement sera doublé automatiquement. Ils pourront la récupérer au bureau de la CCSG.

Toutes les personnes qui auront participé et qui la dépenseront chez l’un des marchands participants avant le 31 décembre courront la chance de remporter iPad Pro ou un second lot de cartes-cadeaux d’une valeur de 1000$.

Liste des commerçants participants