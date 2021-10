L'entreprise duBreton déjà conforme aux nouvelles normes californiennes

Le producteur porcin duBreton est déjà conforme aux nouvelles normes de bien-être animal plus sévères qui entreront en vigueur en Californie dès le premier janvier prochain.

En effet, une nouvelle réglementation relative au confinement des animaux d'élevage, la Proposition 12, exigera que toute la viande de porc vendue dans l’État provienne de truies vivant dans un espace sans cage d’au moins 2,2 m2 (24 pi2).

Dans un communiqué de presse émis cette semaine, l'entreprise agroalimentaire souligne qu'elle répond déjà à ces nouvelles exigences, grâce à ses certifications encadrant le bien-être animal, contrairement à la majorité des producteurs américains et canadiens qui respectent uniquement les normes de bien-être animal dictées par leur gouvernement respectif.

Cette situation suscite l'inquiétude des producteurs de porcs québécois, canadiens et américains, qui pour la grande majorité, n’élèvent pas leurs animaux dans des installations respectant les normes minimales réclamées par la nouvelle loi.

Malgré les inquiétudes croissantes, la Cour suprême américaine a rejeté la contestation juridique lancée par les principales organisations de l’industrie et maintient l'échéance de janvier 2022.

Engagé dans un élevage sans cage

Spécialisé dans le bien-être animal depuis des décennies, duBreton compte un réseau de plus de 300 fermes familiales de l'entreprise qui n'utilisent pas de cage de gestation, ne permettent pas les altérations physiques comme la taille des queues et des dents et ne permettent pas l’usage d'antibiotiques, d'hormones de croissance ou de sous-produits animaux.

Les animaux bénéficient du double voire du triple de l’espace et d’un couvert de paille pour exprimer leur comportement naturel. « Nous ne comprenons pas pourquoi les cages de gestation existent encore », déclare Vincent Breton, président de duBreton. « Garder une truie en gestation confinée pendant 4 mois sans possibilité de se déplacer n’est plus acceptable pour une partie toujours plus grande des consommateurs ».

L'entreprise applaudit l’initiative californienne et est heureuse de voir l'industrie progresser vers un respect total de l'animal. « Nous réalisons à quel point cela peut être difficile pour les producteurs, car nous avons nous-mêmes investi massivement pour adopter des normes de bien-être animal élevées bien avant que ce soit la tendance. Nous avons pris des risques importants, mais nous savions qu'en fin de compte, c'était la bonne chose à faire ».

Cette transformation de l’industrie ne s’arrête pas là puisque le Massachusetts a également voté, en 2016, une proposition semblable qui sera en vigueur en 2023.