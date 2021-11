La Coop Alliance se joint à Avantis Coopérative

Avantis Coopérative comprend désormais les membres, les clients et les employés de La Coop Alliance, et ce, depuis ce lundi 1er novembre.

Ces deux coopératives travaillaient déjà en collaboration depuis plusieurs années.

Notons que la Coop Alliance était impliquée dans le secteur des productions végétales, animales ainsi que dans le commerce de détail avec cinq quincailleries BMR, une épicerie, deux stations-services et un dépanneur Supersoir.

Par conséquent, Avantis Coopérative cumule maintenant un chiffre d’affaires de 650 millions de dollars et compte sur l’engagement de 1 358 coéquipiers. Le territoire d’Avantis Coopérative comprend donc désormais Beauce-Sud jusqu’au-delà de Lac-Mégantic en passant par la région du Granit.

« La force de la coopération, c’est d’aller plus loin ensemble. Avantis est issue de la volonté des agriculteurs d’ici qui travaillent pour les gens d’ici. Notre coopérative fait partie des solutions pour permettre aux membres et aux coopératives de s’adapter aux changements dans nos différents marchés, et plus particulièrement pour nos 3 150 producteurs agricoles membres », a mentionné le président, Denis Lévesque.

Pour sa part, le chef de la direction, Michel Delisle, souhaite la bienvenue aux 180 employés qui font maintenant partie de l’équipe d’Avantis Coopérative. « L’esprit de famille est une valeur qui nous caractérise et c’est dans cet esprit que nous les accueillons parmi nous aujourd’hui. Ils continueront chaque jour à s’engager dans la satisfaction de la clientèle et à contribuer au succès des familles agricoles de la région comme ils avaient l’habitude de le faire », a-t-il ajouté.

Rappelons qu’Avantis Coopérative est issue de la fusion de cinq coopératives agricoles. Son siège social est à Sainte-Marie-de-Beauce.