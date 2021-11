Le Prix de la relève agricole 2021 à des producteurs maraîchers de Sainte-Marie

Le Prix de la relève agricole 2021 vient d'être attribué à Justine Breton et Jean-François Dion, de la ferme Aux Fruits de la Colline de Sainte-Marie-de-Beauce, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

C'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, qui a procédé lui-même à la remise du prix aux récipiendaires, au cours d'une visite à la ferme le 19 octobre dernier.

Le Prix de la relève agricole honore un jeune ou un groupe de jeunes entrepreneurs agricoles qui a particulièrement bien réussi son établissement et qui s'est distingué par son esprit d'innovation, sa compétence et son engagement dans la communauté.

Les gagnants sont propriétaires de la ferme Aux Fruits de la Colline, spécialisée dans la production maraîchère. Le rêve de Mme Breton et de M. Dion de posséder leur propre entreprise agricole s'est concrétisé en 2011. Depuis, les deux jeunes agronomes cumulent les honneurs.

« Mme Justine Breton et M. Jean-François Dion sont des entrepreneurs inspirants. [...] Leur succès s'appuie sur la qualité de leur formation qui leur permet de bien s'adapter à la réalité des agriculteurs d'aujourd'hui et d'obtenir de bons rendements tout en adoptant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Avec de jeunes entrepreneurs dynamiques tels que Mme Breton et M. Dion, le Québec peut être fier de sa relève agricole! Je leur souhaite un franc succès dans la poursuite de leurs projets à la ferme Aux Fruits de la Colline », a déclaré le ministre.

Faits saillants

En 2011, les deux producteurs ont démarré les activités de la ferme Aux Fruits de la Colline à la suite du rachat d'une propriété agricole peu active.

Développant l'entreprise progressivement, les entrepreneurs essaient chaque année de nouvelles variétés de tomates, de concombres, de fraises, etc., en plus de se lancer dans la culture hors-sol dans plusieurs espaces moins propices à l'agriculture.

Aujourd'hui, les entrepreneurs sont bien implantés dans leur communauté où ils poursuivent leur mission : offrir à la clientèle des fruits et des légumes de qualité supérieure produits dans le respect de l'environnement.

Il s'agit de la sixième remise du Prix de la relève agricole. Le Prix a été attribué sur la recommandation d'un jury composé d'experts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de représentants d'organisations partenaires.