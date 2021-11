Deux Beauceronnes lancent une entreprise éco-responsable

Stéphanie Drouin, de Sainte-Marie, et Lisa-Marie Pouliot, de Scott, ont ouvert une boutique en ligne, sous le nom de Mademoiselle Green, offrant des produits écologiques.

Officiellement en ligne depuis le 1er octobre dernier, l’entreprise propose l’adoption de comportements éco-responsables par l’entremise de produits écologiques divers.

Leur principal produit est une culotte d’hygiène féminine lavable dont la conception de cette culotte a été « laborieuse », selon ce que les deux femmes ont indiqué dans leur communiqué de presse. Elles ont dessiné et testé plusieurs fois leur patron afin d’en arriver à ce qu’elles convoitaient, soit un sous-vêtement destiné aux règles et/ou fuites urinaires qui permettra une absorption maximale et qui sera lavable. Cependant, elles n'ont voulu faire aucun compromis sur le confort, la douceur et la féminité.

Cette alternative aux produits jetables se veut à la fois économique, écologique et meilleure pour la santé des femmes.

La boutique en ligne propose également différents produits connexes ayant les mêmes valeurs écologiques dont : papier hygiénique lavable, savons artisanaux ou encore des barres détachantes.