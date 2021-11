Des milliers de travailleurs retournent besogner à leurs bureaux

Après des mois en télétravail, plusieurs employés devront retourner à leurs bureaux avec l’assouplissement des mesures sanitaires. La CNESST encourage toutefois les milieux de travail à se tourner vers une formule hybride, en présentiel et en télétravail, pour une transition réussie.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle puisque c’est le signe que la situation épidémiologique s’améliore au Québec. Cela représente aussi une bouffée d’air frais, notamment pour les centres-villes, qui attendent une relance plus soutenue de l’activité économique », indique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Dans les milieux de travail la distanciation minimale entre les personnes diminue de deux mètres à un mètre à l’intérieur. À plusieurs endroits, il est difficile de pouvoir faire respecter cette mesure. Alors, il est suggéré de continuer à utiliser un équipement de protection individuelle ou une barrière physique.

Les employeurs devraient se doter d’un protocole de retour au bureau pour définir les mesures nécessaires et de mettre en place un environnement sain et sécuritaire. Cela permettra notamment à tous les travailleurs et travailleuses de s’adapter à la distanciation physique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Des mesures toujours importantes

L’employeur doit mettre en œuvre les mesures de prévention suivantes : -élaborer une procédure d’exclusion des personnes symptomatiques et la mettre en œuvre ;

-respecter la distanciation physique d’un mètre dans les espaces de bureaux ;

-installer ou maintenir des barrières physiques si la distanciation ne peut pas être respectée, ou obliger le port d’un masque de qualité ;

-promouvoir le lavage des mains et l’étiquette respiratoire ( tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le coude) ;

-planifier le retour graduel et ordonné de son personnel, ce qui permet de vérifier l’efficacité et le respect des mesures de prévention mises en place ;

-informer les travailleuses et les travailleurs des mesures de prévention devant être respectées.