Le Grand Marché Beauce-Sartigan: finaliste pour un prix de l'UPA

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches vient d'annoncer que le Grand Marché Beauce-Sartigan/Coopérative de Solidarité, compte parmi les finalistes du Prix Valorisation Laurent-Barré qui sera décerné au Gala annuel de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Ce prix reconnaît les initiatives inspirantes qui mettent en évidence la profession agricole, le rôle d’entrepreneurs dans les communautés ainsi que la forêt privée. Les gagnants seront connus dans le cadre du gala du premier décembre.

C’est après 13 ans d’organisation d’un marché public, à Saint-Georges, qu’un groupe de productrices et producteurs ont modifié la structure juridique de leur organisation collective, d’un OBNL à une Coopérative de solidarité. Sa mission est de favoriser le développement de l’agriculture locale afin d’améliorer équitablement l’autonomie alimentaire régionale par la mise en place de structures et d’activités dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de l’environnement et de l’éducation.

Forte de ses 15 membres fondateurs, 35 fournisseurs non-membres et 90 membres de soutien, Le Grand Marché mène de nombreux projets. Parmi ces derniers, notons : la boutique permanente au centre-ville de Saint-Georges, le marché public sur la terrasse extérieure (les samedis de début juillet à la fin octobre), l’offre de paniers durant la saison estivale (152 par semaine durant l’été 2021), l’offre de paniers d’hiver de produits locaux, l’organisation de marchés de Noël avec la Ville de Saint-Georges, et la mise en place d’un marché mobile qui visita quatre municipalités de la MRC de Beauce-Sartigan.

« Le Grand Marché nous permet d’être en relation avec les gens qui croient en l’agriculture locale. Ça permet des rencontres humaines, de créer des liens et de faire connaître les bienfaits de consommer des produits d’ici. À travers le Grand Marché, je sens que je fais une différence pour ma communauté! », a indiqué Jean-Christophe Bourque St-Hilaire, producteur membre.

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches félicite Le Grand Marché Beauce Sartigan/Coopérative de Solidarité pour sa nomination et lui souhaite la meilleure des chances au Gala!