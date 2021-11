La CCINB lance une campagne pour encourager les entreprises d'ici

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce lance une campagne pour soutenir les entreprises de la région. La population peut se procurer des cartes cadeaux qui seront valides chez 39 commerçants de la MRC.

Ce projet est en collaboration avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce et la MRC de La Nouvelle-Beauce.

C’est à partir du 17 novembre à 8 h que les cartes seront en vente, et ce jusqu’au 20 décembre. Il y aura des bonifications par exemple, une carte de valeur de 30 $ sera vendue au coût de 20 $. Un maximum de 200 $ acheté pour recevoir une carte de 300 $ est alloué. Cette bonification est rendue possible grâce à une aide financière de 10 000 $ de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce et de 20 000 $ de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Le montant bonifié est disponible sur la carte prépayée (Visa) pour une période de 12 mois.

La campagne a comme objectif de vendre pour un montant de 47 600 $. Mais c’est plus de 70 000 $ qui seront injectés directement dans l’économie locale et une possibilité de 100 000 $ selon les achats effectués.

« Cette campagne de cartes cadeaux est directement alignée sur le mandat de la Chambre de favoriser l’achat local. Le soutien aux entreprises de notre territoire est primordial pour le maintien et le développement de celles-ci. En prime, le programme permet aux utilisateurs de voir leur investissement bonifié de 50 %, c’est une formule gagnant-gagnant! », de mentionner Chantal Gravel présidente de la CCINB.

L’achat se fait uniquement en ligne et les cartes seront envoyées par la poste.