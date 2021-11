Le gouvernement du Québec investit 2 M$ dans deux entreprises beauceronnes

De visite en Beauce aujourd'hui, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, accompagné du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé des subventions totalisant deux millions de dollars pour deux entreprises de la région.

« L'investissement important de notre gouvernement dans les entreprises de la Beauce démontre que nous procédons actuellement au plus grand virage industriel vers la numérisation et la robotisation de notre histoire. Ce sont des outils essentiels pour contrer la rareté de main-d'œuvre et pour demeurer compétitifs. L'annonce d'aujourd'hui démontre que nos entrepreneurs investissent massivement en Beauce. Cela témoigne du grand degré de confiance envers notre région et le Québec », s'est réjoui Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

La première entreprise à bénéficier de ce soutien financier est la société Carrier & Bégin inc., située à Saint-Honoré-de-Shenley, avec un montant accordé de 1 830 345 $. Cette entreprise familiale fondée en 1976 souhaite installer un nouvel écorceur à ouverture variable, ce sera le premier au Canada. Le coût total du projet est évalué à 33,5 M$.

« Cet investissement c'est pour améliorer la productivité et les postes de travail, pour une continuité de l'entreprise. Si on ne fait pas ces investissements-là, c'est sûr qu'à long terme on ne pourrait pas continuer », a spécifié Christian Carrier, président de Carrier & Bégin inc., lors de la conférence presse tenue pour l'occasion. Ce dernier s'est dit également très reconnaissant envers le soutien du gouvernement.

L'achat de cette machine permettra un meilleur écorçage du bois pour une meilleure qualité finale. Notons d'ailleurs que d'autres annonces seront faites prochainement en lien avec ce projet et Investissement Québec.

Quant à elle, l'entreprise Solutions Effecto inc. a reçu un montant de 90 922 $ pour la création d’un nouveau système de pilotage intelligent optimisant le séchage du bois. Le coût total du projet est évalué à 181 844 $.

Cette société vient en aide aux entreprises manufacturières à travers le monde afin de les aider à optimiser leur poste de travail pour être plus productifs et plus efficaces.

« Cette contribution et ces investissements s'inscrivent dans un plan à moyen long terme qui se fait en plusieurs étapes. Cela renforce notre position pour devenir le leader en numérisation et digitalisation des entreprises de transformation du bois. Pas juste au Québec, on se promène un peu partout sur la planète » , de préciser David Fecteau, président fondateur de Solutions Effecto. « On est une gang de petits gars de Saint-Georges qui se promènent un peu partout pour venir faire une différence. »

« Par cette contribution, le gouvernement du Québec réaffirme sa volonté de mettre les régions au cœur de la relance économique post-pandémique. Les sommes annoncées permettront la concrétisation d’avancées technologiques majeures dans l’industrie des produits forestiers. Il y a lieu d’être extrêmement fier de ces initiatives qui traduisent parfaitement le souhait d’innover des entreprises québécoises », a ajouté Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Notons que cette annonce a été faite en lien avec le Programme Innovation Bois qui a déjà soutenu 221 projets depuis sa création en 2016, pour un total de 148 M$ d'investissements. L’enveloppe totale de ce programme est de 150,5 M$ jusqu’en mars 2023.