Une boutique de produits locaux pour un Noël d'ici

Pour une deuxième année, la population de Chaudière-Appalaches pourront gâter leurs proches avec des produits locaux grâce à la Boutique de Noël en ligne.

Cette initiative vient de Tourisme Chaudière-Appalaches qui a pour but d’aider les entreprises touristiques à passer au travers de la pandémie et de ses conséquences.

L’année dernière, la boutique a permis de générer 75 000 $ de ventes pour les entreprises de la région administrative.

« Nous souhaitions réitérer ce succès et dépasser cet objectif cette année. Pour nous, il va de soi qu’il faut garnir les sapins de Noël de cadeaux d’ici. Notre souhait est de faire sortir les gens, du monde virtuel dans lequel nous avons été plongés, en offrant des expériences d’ici “À vivre pour vrai” pour passer du temps de qualité avec les gens que nous aimons », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Plus de 55 entreprises de la région participent au projet. L’hébergement, la restauration, les activités ainsi que les plaisirs gourmands et boutiques sont les 4 catégories offertes sur le site pour mettre en valeur les attraits de la région. Les clients de la boutique recevront une belle douceur sucrée en partenariat avec les Bleuets du Vire-Crêpes et la Fée Gourmande, deux entreprises de la région.