Lancement de vidéos promotionnelles sur l’agriculture

On a procédé la semaine dernière au lancement de deux capsules vidéos promotionnelles, mettant en valeur les services de Place aux jeunes Chaudière-Appalaches et ceux de l'organisme ARTERRE.

L’objectif des deux organisations est de démontrer la richesse de la diversité agricole en Chaudière-Appalaches Sud, et de souligner l’existence de services d’accueil, d’accompagnement et de maillage pour des aspirant.e.s agriculteur.rice.s. qui représentent la relève agricole dans la région.

Les capsules vidéos sont disponibles et prêtes à être partagées sur la page Facebook de Place aux jeunes Chaudière-Appalaches. Ce dernier est un programme visant à favoriser l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région.

Quant à l'ARTERRE, c'est un service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement de la relève par la reprise de fermes (qui n’ont pas de relève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la mise en place de partenariats afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.