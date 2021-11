Une possible chute du prix à la pompe ce dimanche

Les Canadiens pourraient profiter dimanche de la plus forte baisse des prix de l’essence depuis 2009. Les inquiétudes concernant un nouveau variant virulent de la COVID−19 pourraient causer une chute de 11 cents le litre à la pompe.

Le président des Canadiens pour l’énergie abordable, Dan McTeague, a affirmé que le prix moyen à travers le pays pourrait chuter à environ 1,32 $ le litre, avant d’augmenter de nouveau en milieu de semaine.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont plongé vendredi en raison des craintes à propos du nouveau variant appelé Omicron qui a incité le Canada à interdire l’entrée aux ressortissants étrangers ayant voyagé en Afrique australe.

Les prix nationaux de l’essence ont augmenté en moyenne de près de 43% au cours de la dernière année. La reprise de l’économie mondiale après les confinements liés à la pandémie a entraîné une accélération des prix du brut.

Le prix du pétrole brut pour livraison en janvier a chuté de 13,1% ou 10,24 $ US vendredi et s’établit à 68,15 $ US le baril.

L’Association canadienne des automobilistes a affirmé samedi matin, le Manitoba avait le prix moyen à la pompe le plus bas à 1,35 $/L, suivi de près par l’Alberta à 1,377 $, tandis que Terre−Neuve−et−Labrador était le plus élevé à 1,583 $, juste devant la Colombie−Britannique à 1,558 $.