10 M$ pour un mur de protection contre les inondations

C'est cette semaine que le mur anti-crue pour protéger l'édifice de la boulangerie Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce a été officiellement dévoilé.

Il s'agit d'un investissement de 10 M$ pour la compagnie Bimbo Canada, propriétaire de l'usine de production alimentaire, afin de conserver l'emplacement d'origine centenaire et assurer sa pérennité dans la communauté.

Ce projet, qui a débuté en février dernier, a été mis en place à la suite d'inondations récurrentes qui se sont produites au fil des années à Sainte-Marie, qui ont non seulement affecté la production durant plusieurs jours, mais ont aussi causé des dommages importants aux bâtiments et aux équipements. L'objectif de ce projet vise à protéger la boulangerie dans sa ville d'origine, Sainte-Marie, en plus de maintenir les 500 emplois.

Depuis 2019, Bimbo Canada a investi 100 millions de dollars pour reconstruire les installations de la boulangerie Vachon, ainsi qu'ériger le mur protégeant les installations de futures inondations.

« Depuis près d'un siècle, l'emblématique boulangerie Vachon est une fierté pour la région de la Beauce, mais également pour une majorité des Québécois et Québécoises. Cet investissement majeur dans la région va bien au-delà de l'histoire et du patrimoine : c'est un engagement profond envers le Québec. Nous sommes fiers d'offrir un milieu de travail sécuritaire à nos collaborateurs, et de renforcer la capacité de notre boulangerie de maintenir sa production en cas d'inondation future », a affirmé Marie-Ève Royer, vice-présidente principale, transformation à Bimbo Canada, boulangerie Vachon, par voie de communiqué de presse.