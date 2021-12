Destination Beauce décerne ses Prix du Tourisme 2021

L'organisme Destination Beauce a décerné ses Prix du Tourisme beauceron 2021 lors d'une activité qui a eu lieu au Woodooliparc de Scott jeudi soir.

Dans la catégorie Rayonnement (récompensant la capacité d’obtenir une visibilité au-delà de la région, des retombées médiatiques porteuses et une notoriété globale), le prix a été remis au Woodooliparc pour la reconnaissance de leur produit unique au-delà de la Beauce et leur présence dans différents reportages diffusés à grande échelle.

Dans cette catégorie, les autres nominés étaient la Bleuetière Marland de Sainte-Marie, le Café-Bistro Temps Souviens-tu? de Saint-Victor, et le Camping Le Chevalier de La Guadeloupe.

En Innovation (récompensant une nouveauté ou un nouveau développement, des actions marketing distinctives et la créativité des entrepreneurs), le récipiendaire est le Houblon des Jarrets Noirs de Saint-Bernard-de-Beauce pour la création du Biergarten. Le Domaine Taschereau – Parc Nature de Sainte-Marie, le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce et le Pub Rock Café de Beauceville étaient en nomination dans cette catégorie.

Enfin, le Coup de cœur (récompensant la constance de l’entreprise, la coopération touristique, la qualité du produit et l’actualisation des services) est allé au Verger à Ti-Paul de Saint-Elzéar en raison de son site offrant une gamme complète et diversifiée de services adaptés aux saisons et pour sa mise en valeur par une animation soutenue tout au long de l’année.

L'entreprise a été préférée à la Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric, l’Économusée de la bijouterie et joaillerie Le Forgeron d’Or de Sainte-Marie et la Fromagerie Pépite d’or de Saint-Georges.

« Avec l’année prospère de reprise touristique que nous avons connue, Destination Beauce tenait à récompenser et souligner le travail acharné de nos entrepreneurs. C’est une belle façon d’encourager la collaboration et les échanges entre les entreprises », a partagé Émilie Gagnon, directrice du développement touristique par intérim chez Destination Beauce.