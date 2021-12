Coup d’envoi du 24e Défi OSEntreprendre

Les co-présidents d’honneur du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, Michel et Alexandre Montminy, respectivement président et vice-président de CMATV, viennent de donner le coup d’envoi de la 24e édition de l'événement.

Celui-ci est un mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université dans divers volets. Il se déploie aux échelons local, régional et national dans les 17 régions administratives du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

« Participer au Défi OSEntreprendre il y a dix ans, alors que nous étions dans la période de création de notre entreprise, a été une belle aventure. Ça nous a permis de nous questionner et de nous positionner sur la vision que nous avions de notre entreprise. Participer de nouveau l’an dernier, cette fois au volet Réussite inc., a été très stimulant et gratifiant, car ça nous a permis de constater le chemin parcouru depuis les débuts, malgré les embuches », relate Alexandre Montminy, qui invite les jeunes à persévérer et à mettre tous les efforts possibles pour réaliser leurs rêves.

« Le meilleur conseil que l’on peut donner aux jeunes et aux nouveaux entrepreneurs, c’est de bien s’entourer et d’oser. Osez et vous verrez bien ! Le Défi OSEntreprendre est une expérience extrêmement enrichissante et on souhaite à tous de vivre la fierté que l’on vit depuis que CMATV a été nommée lauréate du volet Réussite inc. l’an dernier ! » a souligné à son tour Michel Montminy.

Les élèves, étudiants, intervenants scolaires et entrepreneurs de Chaudière-Appalaches sont invités à s’inscrire d’ici le 15 mars 2022. Tous les critères d’admissibilité, ainsi que la liste des catégories et des prix spéciaux, sont accessibles en ligne sur le site Web d'OSEmtreprendre. Une activité de remise de prix couronnera les lauréats à l’échelon régional en avril prochain.