L'église de Saint-René est à louer

Désacralisée en juillet dernier, l’église de Saint-René est présentement à louer.

Le bâtiment, construit en 1934, a été acquis par Gestion TRI, après que la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan ait décidé, d'un commun accord avec le comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) de Saint-René, de laisser aller l'endroit.

La réouverture des lieux de culte, après la première vague de la pandémie de COVID-19, s'était faite graduellement dans la paroisse mais on avait décidé de laisser fermé l'église de Saint-René car elle était très peu fréquentée pour la pratique religieuse ou utilisée pour des mariages et des funérailles. Les bénévoles vieillissant se faisaient aussi de plus en plus rares.

L'édifice est présenté comme une bâtisse commerciale/espace à bureau par le courtier immobilier qui a le contrat de trouver des locataires. Bien que souhaitée par le milieu, l'utilisation seulement à des fins communautaires de l'église ne fait pas partie des termes de l'entente que le courtier a conclu avec le propriétaire, a-t-il fait savoir.