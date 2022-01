Le Domaine à l'Héritage perd son propriétaire

Le Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin vient de perdre son propriétaire avec le décès de Benoit Lachance, survenu dimanche.

L'homme, qui était âgé de 93 ans, avait acquis ce site en 2013 des membres de sa famille, pour devenir propriétaire unique, a indiqué Hugo Desrosiers, administrateur du domaine, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Terre de la famille Lachance, le domaine, d’une superficie totale de 690 482 mètres carrés, compte plusieurs lacs, des bâtiments, dont cinq maisons, des terrasses, des stationnements et des jardins. L’endroit, visité annuellement par plus de 20 000 personnes, fait partie du paysage beauceron depuis plus de trente ans.

M. Lachance avait érigé le Domaine à l’Héritage avec sa famille afin de rendre hommage aux pionniers de la Beauce. Le lieu est considéré comme un havre de paix unique en son genre.

L'avenir du domaine sera déterminé par la succession de M. Lachance, qui n'a pas d'enfants. Le site avait déjà été mis en vente en 2018 mais n'avait pas trouvé preneur.

Dimanche, toutes les lumières des installations du domaine, qui est fermé l'hiver, ont été allumées pour rendre hommage au propriétaire.