L'entreprise Revtech Systèmes s’installe à Sainte-Marie 

L'entreprise beauceronne Revtech Systèmes vient d'annoncer aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, son déménagement de Saint-Joseph-de-Beauce vers Sainte-Marie afin de permettre à ce manufacturier robotique de poursuivre sa croissance.

En affaires depuis cinq ans, l’équipe ne cesse de croître, comptant maintenant plus de 30 employés. L’entreprise avait besoin de plus d’espace afin d'accueillir son personnel et les nombreux projets de ses clients.

Revtech Systèmes conçoit, fabrique, programme et installe des solutions robotiques sur mesure. L’équipe se promène à la grandeur du Québec afin d’aider les PME et les grandes entreprises manufacturières à robotiser et automatiser leurs lignes de production.

« Nous avons été accompagnés par Développement économique Nouvelle-Beauce qui a su comprendre nos besoins et nous guider dans nos recherches, afin d’avoir l’espace nécessaire pour répondre à la forte croissance de notre entreprise. Nous avons découvert un dynamisme entrepreneurial très fort à Sainte-Marie, en plus d’avoir un local qui répond exactement à nos besoins, et ce à proximité des services comme les sentiers de vélo de montagne, la piscine, les terrains de soccer et plus encore qui sont un beau "plus" pour notre équipe qui aime bouger et se rassembler », d'expliquer Alexandre Paré, cofondateur de l’entreprise.

Son partenaire, Sébastien Blanchette, a indiqué pour sa part que l'équipe est composée d’ingénieurs, de techniciens, et de passionnés de technologies: « Avec un taux de roulement de personnel de 0%, nos premiers employés sont encore avec nous. On a réussi à créer un noyau solide de "bon monde". Toute l’équipe est prête pour le déménagement et à mettre les bouchées doubles pour continuer de faire avancer le Québec en technologie. »

Le déplacement des opérations vers Sainte-Marie se fera de façon progressive au printemps.