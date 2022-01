Un gym ouvrira ses portes ce dimanche à Saint-Georges

Le centre d'entraînement Léveil CrossFit, installé à Saint-Georges, entend ouvrir ses portes ce dimanche 30 janvier, pour défier les autorités de la santé publique, à la suite des annonces faites par le premier ministre Legault hier.

« Le 30 janvier, nous voulons lancer un message clair aux décideurs publics et à l’ensemble de la population québécoise. Nous ne sommes pas qu’un loisir ou un divertissement. Nous faisons partie de la solution pour la refonte du système de santé. La prévention de la santé devrait être une priorité », peut-on lire dans le message publié aujourd'hui sur la page Facebook du gym.

Le centre sera en opération, pour une journée, dans « le plus grand respect des mesures sanitaires afin de démontrer l'importance de notre métier et de notre rôle dans la société », poursuit le message

Les responsables du gym veulent par le fait même démontrer que les studios de santé ainsi que les entraîneurs et les kinésiologues représentent un « service essentiel » dans une société qui prône la santé. « Pas un service de troisième plan », conclut l'annonce.

Rappelons que mardi, le gouvernement du Québec a annoncé des assouplissements dans les mesures sanitaires à venir dans les deux prochaines semaines qui concernent les restaurants, la pratique des sports pour les jeunes, les salles de spectacle et de cinéma et les lieux de culte. Les gyms n'en font toutefois pas partie et doivent rester fermés jusqu'à nouvel ordre.

EnBeauce.com n'a pas reçu de retour d'appel au message laissé au responsable du studio d'entraînement, Bobby Tanguay.

Avec la collaboration de Gabrielle Denoncourt.