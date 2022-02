MRC des Etchemins: près de 479 000 $ investis dans le milieu

La MRC des Etchemins vient d’annoncer l’octroi de 368 816 $ à cinq projets dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique et de 110 000 $ provenant de l’enveloppe de la Politique de soutien aux entreprises de la MRC, totalisant un investissement dans le milieu de 478 816 $.

Les octrois sont les suivants:

Électricité 3 L — 10 000$ de la politique de soutien aux entreprises, pour l’acquisition d’un camion nacelle muni de l’équipement nécessaire afin d’offrir le service d’entretien des réseaux d’éclairage de rues dans la région.

Patrick Bouchard — 25 000$ de la politique de soutien aux entreprises, pour l’acquisition d’un bâtiment dans le but d’ouvrir une boutique de produits nautique, de regrouper les services d’entretien et de remisage d’embarcations nautiques. Ouvrir un point de vente de petits équipements forestiers et service d’entreposage.

CPE Passe lacets — 150 000$ au plan de relance, volet services de proximité, pour la construction d’une nouvelle installation de service de garde sur le territoire de la MRC.

Club sportif Mont-Bonnet — 105 000$ au plan de relance, volet structurant, pour la mise en place d’un réseau de sentiers regroupant les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Magloire et Saint-Luc, lesquels seront reliés au Parc Régional Massif du Sud.

Structures RBR — 49 216$ au plan de relance, volet régulier et 25 000$ de la politique de soutien aux entreprises, pour l’acquisition d’une nouvelle table à poutrelles visant la réduction des pertes de matériaux et augmentant la productivité au site de Lac-Etchemin.

Fabrication MMP — 18 600$ au plan de relance, volet régulier et 25 000$ de la politique de soutien aux entreprises, pour l’aménagement de locaux dans le but d’ajouter 2 postes de travail et l’ajout d’un pont roulant ainsi qu’un système de ventilation.

Marché Saint-Luc — 46 000$ au plan de relance, volet services de proximité et 25 000$ de la politique de soutien aux entreprises, pour l’acquisition du Marché Saint-Luc afin d’assurer le maintien des services de proximité dans la localité.

« Les divers programmes de la MRC permettent aux entrepreneurs de mettre en œuvre leur ingéniosité et de développer le plein potentiel de leurs entreprises. J’invite tous les propriétaires d’entreprises à faire appel au Service de développement économique de la MRC pour vos projets », a déclare Camil Turmel, maire de Lac-Etchemin et préfet de la MRC.

Les projets appuyés lors de la dernière séance du Conseil de la MRC s’ajoutent aux 38 projets acceptés précédemment et portent les sommes octroyées dans le cadre de la phase 3 du Plan de relance économique à près de 2 360 000$.

Aussi, 752 000 $ sont toujours disponibles dans le Plan de relance.

Les promoteurs intéressés à déposer un projet dans le cadre de ce plan de relance économique sont invités à consulter les documents disponibles sur le site Web de la MRC ou à communiquer avec l'organisme.

Mis sur pied en 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et disposant d’une enveloppe de 5,2 M$, le Plan de relance des Etchemins vise à appuyer des occasions de développement permettant de contribuer au dynamisme et à la pérennité du territoire.