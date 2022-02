Une deuxième année pour le « Mois de la mécatronique »

Le « Mois de la mécatronique » est de retour pour une seconde édition du 14 mars au 14 avril prochain. Faisant suite au succès de la première édition l’an dernier, les partenaires de l'événement : Beauce-Centre Économique (BCÉ), Conseil économique de Beauce (CEB), Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), Cégep Beauce-Appalaches (CBA), Centre universitaire des Appalaches (CUA), MECANIUM et Beauce Numérique se mobilisent à nouveau pour offrir une programmation diversifiée.

Le mois de la mécatronique est un rassemblement d’activités ayant pour but de mobiliser les entreprises à l’importance de la mécatronique et de leur migration vers le 4.0. Sa mission : informer, sensibiliser, vulgariser et partager les savoir-faire et réalisations technologiques d’ici auprès de la communauté d’affaires de la Beauce. Cette seconde édition propose des activités en virtuel et en présentiel qui s’adapteront à l’évolution des mesures sanitaires en vigueur. Tous les professionnels, entrepreneurs, employés, étudiants ou curieux qui désirent découvrir et s’inspirer sont invités à participer à l’une ou l’autre des activités autour d’une science méconnue : la mécatronique !

La programmation 2022

Au programme, 5 visites d’entreprises permettront de découvrir des entreprises de la Beauce innovantes qui ont amorcé un virage technologique et utilisent des équipements mécatronique. Bid Group, EBI Electric, Tactic, Métal Duquet, Revtech Systèmes sont de la programmation. Une visite conjointe aura également lieu pour voir l’agrandissement des locaux de MECANIUM et leurs nouveaux équipements, en plus de découvrir l’usine à savon, un projet mécatronique du CIMIC.

De plus, 3 webinaires seront offerts sur des sujets tels que la traçabilité digitale, les robots mécaniquement intelligents ainsi que l’intelligence d’affaires. Enfin, diverses capsules vidéo seront partagées sur divers sujets comme : Découvrir la mécatronique, pour l’ouverture du mois, la gestion du changement et divers programmes de formations.

Comment participer ?

Pour la programmation complète et s’inscrire aux activités, rendez-vous sur le nouveau site web de l’événement : www.capsurlamecatronique.com/evenements. Pour ne rien manquer de l’événement, les gens sont invités à suivre la page Facebook « Le mois de la mécatronique » qui sera animé constamment en février et mars prochain pour annoncer les activités à venir.