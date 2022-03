Recruter un directeur marketing

Un directeur marketing est un leader capable d’organiser, d’animer et de motiver une équipe de professionnels spécialisés dans la recherche commerciale (études de marché) et les communications. Cette équipe multidisciplinaire est au service d’une marque et travaille de concert dans un objectif de commercialisation des produits et des services de cette marque.

Le directeur marketing doit savoir planifier et analyser les études de marché nécessaires. Celles-ci ont pour objectif de préciser et de redéfinir les besoins changeants de la clientèle en s’adaptant aux tendances du marché et aux différents groupes cibles qui le composent.

En tant que chef d’équipe, le directeur marketing doit être capable de rallier les forces et les talents très diversifiés des membres de son équipe. Il doit superviser des équipes de recherche et de publicité qui sont composées à la fois d’analystes et de créatifs. Le rapprochement entre ces deux types de professionnels est à l’origine des meilleures initiatives de marketing.

Dans un premier temps, les études de marché servent à élaborer des stratégies de marketing efficaces pour orienter le développement des produits et des services. Le directeur du marketing participe à établir ces orientations avec les autres services de l’organisation afin de permettre à la marque de s’imposer face à la concurrence.

Dans un deuxième temps, l’analyse des études de marché permet de concevoir des campagnes publicitaires et promotionnelles fondées sur la recherche pertinente. Le directeur du marketing se porte garant des résultats qui découlent de ces initiatives médiatiques en s’assurant qu’elles rejoignent les différents publics visés. Le directeur du marketing assure également la gestion du budget alloué à chaque projet de publicité ou de promotion.

En résumé, être directeur du marketing exige d’avoir les qualités de leadership propres aux chefs d’équipe, mais également un bon esprit d’analyse et de synthèse, une vision stratégique et une bonne connaissance des médias, entre autres les médias numériques. Un directeur marketing de talent doit aussi avoir une bonne culture générale, un sens aiguisé de l’observation, en plus de savoir convaincre en présentation.

La gestion d’une marque et la commercialisation des services et des produits sont des fonctions qui requièrent une personnalité à la fois intuitive et analytique, bien au fait de l’évolution constante de la société.

Recruscope recrute par approche directe des directeurs marketing performants.

Les défis actuels d’un directeur marketing

L’un des plus grands défis actuels pour un directeur marketing est de réussir la transition numérique qui se déploie dans le commerce en ligne et via de nouvelles stratégies de commercialisation. L’utilisation tous azimuts du Web et des médias sociaux a transformé profondément les stratégies de marketing et les médias. Les professionnels qui ont une bonne compréhension des enjeux actuels sont très recherchés dans un contexte de mondialisation. Mais ces directeurs marketing doivent être capables d’équilibrer les avantages de la technologie numérique à une vision à 360 degrés dans un mix marketing qui inclut tous les médias.

Les responsabilités d’un directeur marketing

Les rôles et les fonctions d’un directeur marketing sont nombreux. Le candidat idéal est souvent un professionnel qui a évolué dans les médias, la publicité, la recherche commerciale ou la vente. Il doit faire avoir de fortes compétences dans les domaines suivants :

Motiver chaque membre de son équipe, aussi bien les profils plus analytiques de la recherche que plus intuitifs des communications, qui possèdent chacun leur personnalité, leur expérience et leurs talents propres.

Inspirer l’équipe marketing dans son ensemble pour lui donner une cohésion dans l’action et une complémentarité professionnelle.

Savoir recruter les bonnes personnes, tant au niveau des équipes de recherche marketing que des communications ou de la publicité.

Gérer le développement de la marque et de l’image de l’entreprise de façon cohérente et suivre son évolution face à la concurrence.

Comprendre et faire une place de choix aux nouvelles technologies tout en conservant une vision à 360 degrés du paysage médiatique.

Développer une stratégie marketing et promotionnelle originale et pertinente.

Superviser la qualité du matériel promotionnel, de la publicité et du volet numérique dans ses différentes déclinaisons.

S'assurer que les programmes de marketing s'alignent sur les initiatives de relations publiques et les autres activités de communication.

Aider à la préparation des stratégies, des politiques de prix et des budgets.

Convaincre la direction au niveau de la présentation des initiatives de marketing et de publicité.

En résumé, le directeur marketing de talent est un communicateur efficace et un bon coach capable de superviser les talents d’une équipe multidisciplinaire. De la même façon, le directeur marketing doit être à l’affût des changements technologiques et réglementaires qui bouleversent le paysage médiatique. C’est aussi une personne qui sait recruter et motiver les talents dans son équipe et à l’externe.

Nous vous invitons à communiquer avec Recruscope pour recruter un directeur marketing de talent par approche directe ou faire connaître vos compétences dans ce domaine.