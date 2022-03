Huit étudiants ont participé au séjour exploratoire en santé

Le séjour exploratoire réalisé par huit étudiants intéressés à combler des emplois dans le milieu de la santé en Beauce, c'est déroulé du 3 au 5 mars dernier.

La majorité des participants provenaient de programmes collégiaux en soins infirmiers, mais d’autres métiers en demande dans le secteur de la santé étaient aussi représentés, tels que le secrétariat médical, les soins de la personne ou encore l’électromécanique.

Lors de ce séjour, les étudiants ont pu, dans un premier temps, participer à une activité réseautage au Bistro de l’Hôtel Le Georgesville lors de laquelle ils ont discuté avec un ancien candidat de Place aux jeunes ayant fait le choix de quitter un grand centre urbain afin de s’installer en Beauce.

Dans un deuxième temps, ils ont écouté une présentation de Destination Beauce leur exposant l’offre touristique et culturelle beauceronne.

Par la suite, dans la journée du 4 mars, les candidats ont participé à une visite guidée des principaux établissements de santé de la région, tels que la CHSLD de Sainte-Marie et l’Hôpital de Saint-Georges. Cette visite leur a permis de découvrir les opportunités d’emploi dans le milieu de la santé en Beauce et de discuter avec des employés du CISSS de Chaudière-Appalaches. Ils ont pu aussi profiter d’une visite guidée en autobus de la ville de Saint-Georges afin de présenter ses principaux services et attraits. La journée fut couronnée par un souper animé à la Société Microbrasserie de Saint-Georges.

Cette expérience était organisé par Place aux jeunes Beauce-Sud, Place aux jeunes Robert-Cliche et Place aux jeunes Nouvelle-Beauce, en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et Luc Provençal, député de Beauce-Nord.