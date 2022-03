Louis Veilleux sera le conférencier du 27e Souper d'affaires de prestige

Le cofondateur et actionnaire du Groupe Mundial, Louis Veilleux, agira comme conférencier du 27e Souper d’affaires de prestige du Conseil économique de Beauce.

C'est le président du comité organisateur de l'événement, David Hamel, qui en a fait l'annonce officielle aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Le souper-conférence se tiendra le jeudi 28 avril prochain, dès 18 h, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

Louis Veilleux a bâti le Groupe Mundial, dont le siège social est à Saint-Lambert-de-Lauzon, à partir de Métal Bernard, pour en faire une entreprise de fabrication sur mesure de produits métalliques et de pièces en caoutchouc. Outre Métal Bernard, les autres divisions du groupe sont Normandin inc., CDMB, Beauce Caoutchouc, UCB inc. et JLM Usinage de précision.

Se définissant comme « un philosophe industriel », l'homme d'affaires présentera une conférence sous le thème Osez transformer.

Inscription et réservation

Pour réserver leur place, les intéressés sont invités à remplir le formulaire disponible dès maintenant via le site Web du CEB. Des invitations seront également envoyées dans les prochains jours par courriel aux entreprises de la région.

Le coût est de 133 $ (+ taxes) pour les membres du CEB et de 168 $ (+ taxes) pour les non-membres. Dans le but d’encourager la relève à participer à l’événement, le billet a été fixé à 88 $ (+ taxes) pour les 30 ans et moins.

Le comité organisateur du 27e Souper d'affaires de prestige est formé de David Hamel, Catheryne Fecteau et Serge Vigneault.

Pour de plus amples informations, on peut communiquer avec le CEB.