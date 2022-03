Gala de l'AQMAT: des prix pour deux entreprises de Saint-Georges

L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) a remis des prix à deux entreprises de la Beauce dans le cadre de son gala annuel présenté hier soir.

D'abord, le manufacturier Boa-Franc est lauréat du prix « Société », honorant un engagement sur le plan écologique, social ou humanitaire qui est reconnu et apprécié de la clientèle, des fournisseurs ou de la communauté.

Ainsi, malgré que son tournoi de golf n'ait pu se tenir à cause de la pandémie, l'entreprise de Saint-Georges a quand même trouvé 30 000 $ qu'elle a versé à Centraide, ce qui porte à plus de 650 000 $ ses dons cumulés depuis sa fondation. « Donner n’appauvrit pas parce que ça aide à préserver la paix sociale », a dit le président de Boa-Franc, Pierre Thabet, dans le communiqué de presse d'annonce du prix.

Le gala a aussi permis d'honorer la Famille Gendreau, propriétaire de Garaga à Saint-Georges, avec le prix « Patrimoine » fournisseur, remis à des familles en affaires depuis au moins deux générations et où la relève joue un rôle réel.

Les fils jumeaux Gendreau et leur paternel se dirigent vers quarante ans d'affaires pendant lesquelles ils ont fabriqué et fait installer plus de 3,6 millions de portes de garage. Le fabricant compte aujourd'hui trois usines au Québec, en Ontario et en Oklahoma, pour un total de 345 employés.

Fondée en 1940, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) est un regroupement d’affaires constitué de plus de 1 000 marchands, distributeurs et fabricants d’articles de quincaillerie et de matériaux de construction.