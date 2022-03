Excédent et ristourne records pour Avantis Coopérative

Le groupe Avantis Coopérative a présenté un excédent d’exercice record de 26,3 millions $ pour l’année financière 2020-2021, une augmentation de 127%, lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue en mode hybride hier au Centre des congrès de Lévis.

Les membres ont aussi entériné une ristourne historique de 7 millions de dollars au cours de cette assemblée qui s'est déroulée sous le signe des retrouvailles après deux années d’assemblée virtuelle. Cette ristourne sera redistribuée aux 14 172 membres de la coopérative, incluant 2 590 membres producteurs agricoles. Également, la coopérative va rembourser 1,3 million de dollars en capitaux privilégiés, ce qui représente un retour total aux membres de 8,3 millions de dollars.

Les excellents résultats de cette troisième année d’Avantis Coopérative, ont expliqué les administrateurs, sont liés à la bonne performance des centres de rénovation, de la filiale en machinerie J-René Lafond, à la diminution des frais financiers et à des gains de parts de marché dans plusieurs secteurs. « Les membres peuvent être fiers de leur coopérative, une organisation dotée d’une solide fondation lui permettant de s’adapter aux différentes fluctuations des marchés et d’accompagner les membres dans le changement. La fusion a été une décision bénéfique qui porte fruit, Avantis est un partenaire d’affaires de confiance et une organisation performante », a souligné le président d’Avantis Coopérative, Denis Lévesque.

Parmi les faits saillants et les projets ayant marqué cette troisième année d'existence de la c oopérative, mentionnons la préparation de la fusion avec La Coop Alliance, l’élaboration du plan stratégique Horizons 2026, le démarrage de la co-entreprise Sollio & Avantis Agriculture coopérative ainsi que la mise en place du volet porcin R.P.A.O. (Regroupement porcin Avantis Olymel), l’accueil de l’équipe d’Équipements J.M.A.R. par l’acquisition de ce centre de machinerie New Holland situé à Alma, l’acquisition de deux stations-services Shell avec dépanneurs et l’inauguration du nouveau centre de machinerie agricole et industrielle à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Cette 3e assemblée générale annuelle a également été l’occasion de souligner les 100 ans du réseau des coopératives agricoles de Sollio Groupe Coopératif.

Rappelons que le siège social du groupe Avantis Coopérative est établi à Sainte-Marie-de-Beauce.