DENB: l’agilité d’une équipe au service des entrepreneurs

C’est devant près d’une quarantaine de participants que Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) a réaffirmé son rôle et sa mission auprès des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce en présentant son bilan lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue hier à Frampton.

Évoluant dans un contexte économique jamais vu, continuellement en changement, l’équipe de DENB a démontré une très grande agilité et proactivité afin d’accompagner les entrepreneurs dans la panoplie de mesures et programmes destinés aux entreprises affectées par la COVID-19.

Malgré une année qui fut de nouveau marquée par un contexte pandémique où l’adaptation aux différentes restrictions et assouplissement fut de mise, plusieurs entrepreneurs ont tout de même décidé d’investir dans l’achat de nouveaux équipements, la construction ou l’agrandissement de bâtiment, l’amélioration de leurs processus, etc.

En plus de l’accompagnement financier, l’équipe de DENB a continué à soutenir les entreprises dans leurs projets d’affaires. C’est plus de 2 885 interventions qui ont été réalisées auprès de 765 promoteurs. Ces interventions ont été réalisées sous diverses formes comme : service-conseil, recherche de financement, soutien à l’élaboration de plans d’affaires et de prévisions financières, référencement, Webconférences, etc. Gestionnaire du programme Aide d’urgence aux PME, incluant le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, confié par la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Ainsi, l'organisme de développement économique aura permis à près d’une cinquantaine d’entreprises de la région d’obtenir une aide financière pouvant les soutenir au niveau de leur fonds de roulement. L’enveloppe monétaire attribuée a été de plus de 2 180 000 $ avec des pardons de prêts totalisant près de 1 217 825 $.

À la fin de l’été, l’équipe de DENB s’est agrandie en accueillant deux nouveaux collègues dans ses rangs soit Sandrine Briatte à titre de conseillère en innovation/productivité et Christian Paggi comme conseiller aux entreprises grâce au programme Accès entreprises Québec.

Au cours des prochaines années, l’organisme désire accentuer les projets de sensibilisation et d’accompagnement dédiés à l’innovation et à la productivité des entreprises sur son territoire. En travaillant à soutenir les entrepreneurs sur ces deux aspects, DENB croit pouvoir réduire la pression exercée sur la main-d’œuvre, favoriser l’innovation et améliorer leur compétitivité.

En plus de soutenir le développement des entreprises, l’équipe de DENB a assuré un suivi proactif auprès de projets structurants d’importance pour la MRC de La Nouvelle-Beauce. Notons, entre autres, l’inauguration en août d’un centre de transbordement ferroviaire à Saint-Lambert-de-Lauzon et la poursuite du projet phare du District de la Construction Innovante (DCI) soit l’implantation d’un Laboratoire en robotisation et automatisation pour le secteur de la construction.

DENB a aussi profité de l’occasion pour présenter une initiative regroupant la TREMCA et les organismes de développement économique de Chaudière-Appalaches sur le S.O.S envoyé au gouvernement du Québec au sujet de l’impact économique de la pénurie de main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches. Une étude réalisée par Deloitte dévoile des chiffres alarmants et des impacts qui seront d’autant plus graves dans le futur pour les entreprises, mais aussi pour la vitalité de nos milieux. En novembre 2021, un mémoire contenant plusieurs recommandations et pistes de solutions a été remis au gouvernement.

Deux nouveaux administrateurs se sont joints au CA, soit Christian Marcoux, président et chef de la direction chez Christian Marcoux cuisine et mobilier design, ainsi que Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore.